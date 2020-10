Giro d’Italia, Filippo Ganna vince a Cosenza: una fuga da campione

Cosenza – Se il tennista Sinner fa stupire gli appassionati di tennis al Roland Garros, nel ciclismo l’Italia continua a brillare.

E lo fa con Filippo Ganna. Dopo aver conquistato la cronometro di Palermo e indossato la maglia rosa, poi persa in competizione in corso, al Giro d’Italia vince la sua seconda tappa dell’evento.

Lo ha fatto Filippo in una Calabria bagnata dalla pioggia. Nella quinta tappa del Giro d’Italia lunga 225 chilometri (Mileto – Cosenza), il ciclista italiano ha vinto per distacco sul traguardo, dopo una tenace e forte fuga. Il portoghese Joao Almeida ha conservato la maglia rosa di leader della classifica generale. Un successo importante per Ganna.

Uno di quelli che vanno ricordati negli annali, come le medaglie d’oro mondiali conquistate nell’inseguimento individuale messe al collo nel 2016, 2018, 2019 e 2020. Il gioiello del Team Ineos Grenadiers promette scintille sulle due ruote, anche per il ciclismo su strada.

(Il Faro online)