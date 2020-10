Fabio Basile e Frank Chamizo al Festival dello Sport: vita, sogni e aspirazioni olimpiche

Nella cornice del Festival dello Sport organizzato da Gazzetta, i due super campioni di lotta e judo, Fabio Basile e Frank Chamizo, saranno intervistati sabato 10 ottobre alle 11:00 da Ignazio Moser e Valerio Piccioni. Come in un talk, si parlerà delle loro vite di sportivi spaziando dalle Olimpiadi passate e future alle loro imprese nel judo e nella lotta internazionali, ma anche delle loro vite private, di sogni e aspirazioni.

Il Festival, generalmente organizzato a Trento, prenderà forma questa volta a Milano, in particolare al Piccolo Teatro Strehler e in Sala Buzzati, dove sarà possibile seguire gli eventi dal vivo, prenotandosi in anticipo, o in diretta streaming sui siti Gazzetta.it e ilfestivaldellosport.it. Un palinsesto live di tre giorni, dal 9 all’11 ottobre, con più di 60 eventi ed oltre 100 ospiti.

Un riconoscimento importante per i due azzurri, rinominati Tori Scatenati dalla Gazzetta dello Sport, che negli ultimi anni hanno portato a casa risultati talmente importanti da far parte, ormai, del top degli atleti italiani in campo mondiale. Un evento da non perdere, dunque, che si può seguire dal vivo ma anche da casa.

(fonte/foto@fijlkam)