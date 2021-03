Lotta, sette medaglie azzurre alla Ranking Series di Ostia: Chamizo oro

Ostia – Si è conclusa con due splendide medaglie l’ultima giornata della prima Ranking Series del 2021 di lotta olimpica, in scena al PalaPellicone di Ostia.

In un girone difficilissimo con tre dei migliori cinque lottatori al mondo della categoria dei 74kg, Frank Chamizo in grande spolvero è salito sul gradino più alto del podio. Il kazako Nurkozha Kaipanov, argento mondiale a Nur Sultan, è stato il primo avversario ad essere sconfitto da Frank: 6-0. Dopodiché il nostro campione non si è più fermato. Ai quarti ha fatto fuori il sammarinese Amine (13-8) e in semifinale il forte portoricano Gomez Matos (di nuovo 6-0).

La finale con Jordan Burroughs è stata spettacolare. Frank è stato sempre in vantaggio e negli ultimi secondi si è difeso alla grande dai temibili attacchi dell’avversario, chiudendo il match 3 a 2. La sfida è ormai un classico della lotta stile libero. Lo statunitense è cinque volte campione del mondo e oro olimpico. Frank ha vinto due ori ai Mondiali, un bronzo olimpico ed è stato quattro volte oro europeo. Non ci resta che aspettare le Olimpiadi di Tokyo per rivederli l’uno contro l’altro.

Ottima medaglia anche per Givi Davidovi, l’azzurro classe ’89 che ha conquistato il bronzo nella categoria dei 57kg. Dopo aver nettamente battuto due avversari nel girone di qualificazione, è approdato alla semifinale contro lo statunitense Suriano, con il quale ha perso per 3-1. Nella finale per il bronzo, però, ha dato il meglio di sé, annullando il palestinese Aburumalia (10-0) e guadagnandosi la medaglia.

Niente da fare, purtroppo, per Luca Finizio e Salvatore Diana che si sono arresi ai turni di qualificazione. Il primo, nei 74kg, non è riuscito a imporsi contro l’indiano Yadav che si è poi piazzato al quinto posto. Il secondo, invece, ha avuto tre incontri nei 79kg, due dei quali persi per un soffio contro l’indiano Rathi e il turco Kotanoglu.

In tutta la rassegna, l’Italia ha conquistato cinque medaglie di bronzo, un argento e un oro, guadagnando anche il terzo gradino del podio della classifica a squadre di femminile.

La Ranking Series di Ostia è finita, ma era soltanto il primo tassello di questo 2021 ricco di gare e di emozioni. Il prossimo appuntamento è con il Torneo Europeo di Qualificazione Olimpica, in programma a Budapest dal 18 al 21 marzo. (fonte/foto@fijlkam.it)

