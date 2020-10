Nadal vince il 13esimo Roland Garros e il ventesimo torneo dell’Atp. Federer: “Ben fatto, te lo meriti”

Il numero “20” nella giornata del 13esimo successo in carriera al Roland Garros di Rafael Nadal, equivale a cingere un’amicizia di affetto e stima, ancora di più. Si sa che i campioni tra loro sono un po’ rivali e un po’ compagni nello stesso sport che praticano. E il rispetto passa da qui. Da quel talento che viene espresso e dalle medaglie in bacheca che ognuno riesce a collezionare.

E quel numero “20” da ieri pomeriggio lega due grandi. Grandissimi del tennis mondiale. Dopo averli “legati” e fatti incontrare in campo molte volte. Rafael Nadal e Roger Federer hanno vinto lo stesso numero di tornei inseriti nell’Atp. Con il trofeo di Parigi, alzato per la 13esima volta da Nadal, che ha dominato la finale della competizione contro il numero uno al mondo Nole Djokovic (leggi qui), Rafael ha raggiunto Roger in cima alla classifica delle statistiche. E da lì passano anche le sfide e le emozioni. Come sarà quando si rivedranno ancora in gara? Probabilmente ognuno vorrà arrivare a 21, lasciando l’amico rivale e campione, a 20.

Mentre si attende che la storia del tennis faccia il suo corso, Federer si congratula proprio con Nadal. Sulla sua pagina ufficiale Facebook scrive: “Spero che “20” sia solo un altro passo nella storia di entrambi”. La sportività di Roger è conosciuta, come quella di Rafael. Ma lo svizzero, dopo il clamoroso successo sulla terra rossa di Francia dello spagnolo, non può che applaudire: “Massimo rispetto per il mio amico Rafa. Ci siamo spinti a diventare giocatori migliori”.

E lo sono diventati negli anni e proprio guardandosi negli occhi nelle sfide più belle, servizio dopo servizio oltre la rete.

Le parole di Roger Federer sulla pagina ufficiale Facebook

“Ho sempre avuto il massimo rispetto per il mio amico Rafa come persona e come campione. Essendo il mio più grande rivale per molti anni, credo che ci siamo spinti a vicenda per diventare giocatori migliori. Pertanto, è un vero onore per me congratularmi con lui per la sua 20a vittoria del Grande Slam. È particolarmente sorprendente che ora abbia vinto il Roland Garros ben 13 volte, che è uno dei più grandi successi nello sport. Mi congratulo anche con la sua squadra, perché nessuno può farlo da solo. Spero che 20 sia solo un altro passo nel viaggio continuo per entrambi. Ben fatto, Rafa. Te lo meriti”.

I have always had the utmost respect for my friend Rafa as a person and as a champion. As my greatest rival over many… Publiée par Roger Federer sur Dimanche 11 octobre 2020

(Il Faro online)