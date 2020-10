Giallo ad Ardea: negli uffici comunali sparisce dalle colonnine il gel igienizzante

Ardea – È giallo in Municipio sull’Amuchina, letteralmente svanita nel nulla dagli uffici comunali. Nel palazzo di via Salvo d’Acquisto le istituzioni avevano provveduto a installare le colonnine per il gel igienizzante all’interno della sede, ma nell’arco di 48 ore i flaconi sono spariti dai corridoi.

Qualche dipendente ha sorvolato sull’accaduto e ha cercato di trovare una soluzione veloce, portando da casa dei flaconi per metterli nel bagno del proprio ufficio. Spariti anche quelli.

Insomma, non finiscono le sorprese per i lavoratori del comune di Ardea, che questo venerdì 16 ottobre saranno sottoposti al test sierologico, dopo la notizia della positività al Covid-19 di alcuni componenti della Giunta, di un impiegato, di un consigliere comunale e del Sindaco (leggi qui).

