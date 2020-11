Biathlon, Dorothea Wierer vince a Kontiolathi: “Prima gara andata!”

Kontiolathi - Si apre la nuova stagione invernale del biathlon azzurro, ma la storia sembra non cambiare. Sempre lei sul podio e sul primo gradino. La bicampionessa mondiale dell’

Italia Team olimpica esordisce e vince.

Dorothea Wierer incanta, convince e colpisce. Si conquista lì la gara, al poligono. E lei fa 20/20. Pieno bottino e velocissima sul circuito di Kontiolathi dei 15 chilometri su neve artificiale, per il caldo anomalo. La prima tappa di Coppa del Mondo, in una competizione svolta nella “bolla” e senza pubblico, regala all’atleta delle Fiamme Gialle il trionfo in Finlandia: “Prima gara andata!”. Lo scrive la Wierer sulla sua pagina ufficiale Instagram. Felicissima.

Otto decimi preziosissimi sul traguardo. Infatti è questo il tempo limite che l’ha separata da Denise Herrmann, seconda sul podio. Scattata dai blocchi con determinazione, ha tenuto la gara in pugno Doro e non ha mai mollato. Si avvia a fare il tris in Coppa del Mondo? L’esordio promette bene.

(Il Faro online)