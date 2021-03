Biathlon, staffetta mista d’argento in Coppa del Mondo

Nove Mesto – Arriva l’ottavo podio stagionale per l’Italia nella Coppa del Mondo di biathlon sulla pista ceca di Nove Mesto, che questa settimana ha visto i rappresentanti azzurri arrivare per ben tre volte nelle prime tre posizioni. Il merito è della staffetta mista composta da Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Markus Windisch e Lukas Hofer, un quartetto omogeneo e ben distribuito, capace di salire sul podio in questo format di competizioni almeno una volta a stagione dal 2015/16 in avanti.

Stavolta gli atleti italiani si sono classificati al secondo posto, con una prova solida in una giornata difficile da gestire a causa delle condizioni del vento mutevole, che i nostri ragazzi sono stati capaci di ben addomesticare con dieci ricariche e nessun giro di penalità. Ancora meglio ha fatto l’imbattibile Norvegia con Tiril Eckhoff, Marie Olsbu Roeiseland, Tarjei Boe e Johannes Boe, capace di ricaricare per appena quattro volte e autrice del tempo conclusivo di 1h01’24″1, ha messo da parte 1’08″7 sull’Italia, mentre la Svezia con Elvira Oeberg, Anna Magnusson, Jesper Nelin e Martin Ponsiluoma ha finito al terzo posto a 1’22″7. Fra le sconfitte di giornata la Francia, quarta al traguardo, e la Russia, addirittura settima con tre giri di penalità.

“Sono molto contento, non è stata una stagione facile – ha commentato alla fine Windisch -, anche nelle ultime staffette avevo avuto delle difficoltà e in questo genere di format la responsabilità è sempre alta. Sono rimasto tranquillo con queste condizioni di vento che erano difficili, sono molto soddisfatto”.

Alle ore 13.45 ultima gara del programma, una staffetta mista singola che vedrà al Tommaso Giacomel e Michela Carrara. Settimana prossima la coppa si concluderà a Oestersund. (fisi.org)

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport