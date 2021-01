Tre padri per tre campioni: la favola sportiva dei Busà, dei Maniscalco e dei Valdesi

C’è una bella storia nel karate. Una storia che si moltiplica per tre, che potrebbe ispirarsi a una canzone emozionante degli anni ’70: ‘Father and Son’. La canzone di Cat Stevens ripresa poi a varie riprese da altri cantanti famosi, tra cui anche il gruppo musicale inglese del decennio 1990 ‘Boyzone’, descrive uno dei rapporti umani più importanti e più suggestivi. Quello tra ‘padri e figli’. Succede nello sport. E spesso anche.

Un padre accompagna il proprio figlio a praticare quello sport lì. E’ accaduto nel calcio, è accaduto nel nuoto, è accaduto nel canottaggio. E’ accaduto nella storia dello sport in generale. Cesare Maldini e poi Paolo Maldini. Giorgio Lamberti e poi Michele Lamberti, Alessio Sartori e poi Matteo Sartori. Non sono i primi e non saranno neanche gli ultimi a proseguire la generazione. Un padre che in quello sport ha segnato passi importanti. Un padre che è stato Maestro di karate, nel caso specifico, e ha preso per mano figli che poi, nel karate mondiale, hanno segnato la storia.

Ce ne sono tre in Italia, di queste storie, tra le tantissime. Storie poi diventate favole e leggende, grazie alle imprese sportive di quei figli che sul tatami hanno fermato il tempo e conquistato una miriade di medaglie. Luigi Busà e papà Sebastiano. Stefano Maniscalco e papà Sergio. Luca Valdesi e papà Andrea. C’è una foto significativa postata sui social in queste ore. L’ha pubblicata il pluricampione mondiale di kumite Luigi Busà, pronto a sbarcare a Tokyo per le sue prime OIimpiadi, a luglio. E le prime Olimpiadi per il karate: “Tre papà, 3 siciliani, 3 titoli iridati nello stesso Campionato del Mondo. Tampere 2006”. Così scrive Luigi su Facebook. In posa nella foto, fieri e orgogliosi dei successi dei propri figli, ci sono loro: Sergio Maniscalco, Andrea Valdesi e Sebastiano Busà. In quello splendido mondiale di Tampere, Stefano Maniscalco, Luca Valdesi e Luigi Busà, i primi due nel kumite e il terzo nel kata individuale e a squadre (insieme a Lucio Maurino e Vincenzo Figuccio), fecero meraviglie.

Tra i primi passi nella disciplina di campioni assoluti, che grazie al talento e ai consigli di quei papà lì, hanno scalato le classifiche mondiali, portandosi in cima ai migliori del mondo, a suon di medaglie. Sono leggende azzurre, sono storie di uomini e di atleti che hanno emozionato, conquistato medaglie e insegnato ai giovani di oggi, a non mollare, a crescere. Ad essere ‘buoni figli’ per i propri padri. Lo fa il karate. Il Bushido segna il cammino. E anche gli abbracci. Lo dice Antonello Venditti in una sua celebre canzone “Peppino”. “Un padre e un figlio con un solo abbraccio, fermano il tempo e vanno oltre lo spazio”. Quante volte li abbiamo visti fare questo gesto. Un gesto che oggi, nei tempi del Covid-19, sembra lontano, lontanissimo dalla normalità. Ma quegli abbracci ci sono stati a bordo tatami, come ai piedi del podio. Come ci saranno ancora. Lo sport insegna a non mollare. Il karate insegna a crederci, fino in fondo.

Probabilmente è stato questo il primo insegnamento dato a Luigi, a Stefano e a Luca. Dai propri padri. Non è semplice diventare dei campioni affermati e a livelli mondiali, ma quei papà lì hanno realizzato i sogni più belli dei propri figli leggende. Li hanno instradati nel karate azzurro, lasciandoli poi alle cure dei tecnici della Nazionale e delle rispettive squadre di appartenenza. Fiamme Gialle per Maniscalco e Valdesi e Carabinieri per Busà. Quest’ultimo prosegue a scrivere su Facebook: “Questa è una storia bella da raccontare per chi si affaccia al nostro meraviglioso sport, ma non solo agli atleti, pure ai genitori. Guardando questa foto ho rivissuto un momento magico”.

A Tampere nel 2006 ci furono tre splendide medaglie d’oro mondiali e proprio davanti agli occhi dei tre genitori. Tre padri, tre figli. Tre maestri e tre campioni. Della splendida terra di Sicilia. Una terra talentuosa per il karate azzurro, evidentemente. Ha dato i natali a tre atleti infiniti del karate. Questi sognano allo stesso modo di poter costruire una favola più bella, con quei figli che un giorno arriveranno per Stefano e Luigi. Luca ha due campioncini in casa. Nel calcio e proprio nel karate.

E la canzone “Father and Son” farà sempre da sottofondo. Come quegli abbracci oltre il tempo e lo spazio, che scriveranno altre leggende.

Tre papà,3 siciliani,3 titoli iridati nello stesso campionato del mondo.TAMPERE 2006. Nello sport come nella vita si… Pubblicato da Luigi Busà su Sabato 9 gennaio 2021

(Il Faro online)