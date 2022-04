Karate Man: Stefano Maniscalco al cinema il prossimo 26 maggio

Un altro sogno che si avvera. Stefano Maniscalco sarà uno dei protagonisti del film dedicato alla disciplina che ha contraddistinto la sua vita di atleta. Il prossimo 26 maggio uscirà al cinema ‘Karate Man’. E il pluricampione mondiale ed europeo appunto di karate si cimenterà anche come attore.

Come riporta la sinossi della produzione che ha realizzato il film, la pellicola ‘racconta la storia di un lottatore (Caudio Del Falco), campione di arti marziali, che sin dall’infanzia si dedica con passione al combattimento. La sua più grande battaglia, però è quella con il diabete mellito di primo grado. Quando perde il titolo durante i Campionati mondiali di karate, sconfitto dal pluripremiato campione mondiale (interpretato da Stefano Maniscalco), Claudio al termine dell’incontro si accascia a terra, in coma diabetico. Sarà Laura, fisioterapista e amore della sua vita, la prima a soccorrerlo e a salvarlo..’.

Sarà evidentemente un’ennesima medaglia vinta da Maniscalco, che potrà realizzare il desiderio di essere sul grande schermo, dopo aver calcato i tatami di tutto il mondo. E dopo aver pubblicato la sua biografia di cui ha parlato in una intervista a Il Faro online e partecipato, come succede in questo periodo, a molti eventi sportivi tra cui la 63esima Coppa Selva di Fasano 2022 e le tantissime iniziative con scuole e società sportive in tutta Italia come Legend di Sport e Salute, tra cui la visita di Stefano al Gran Premio di Imola, sarà una stella del cinema.

Tutte le informazioni sull’uscita del film a questo link.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.