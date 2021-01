Rischio sanzioni Cio, Pancalli: “Seriamente preoccupato, impensabile partecipare alle Olimpiadi senza tricolore”

Roma – “Mi rendo conto della situazione, anche politica, che sta attraversando il Paese, ma non posso non esprimere preoccupazione relativamente al fatto che possano giungere sanzioni da parte del Cio e che possa essere richiesto all’Italia di partecipare senza bandiera e senza inno“. Così il presidente del Comitato italiano paralimpico Luca Pancalli, intervenendo in videoconferenza all’audizione presso le Commissioni riunite VII, VIII e IX della Camera dei Deputati, in riferimento all’autonomia del Coni e al rischio ‘warning’ da parte del Comitato Olimpico Internazionale in vista dell’Esecutivo del 27 gennaio prossimo.

“Lo dico anche da ex atleta – ha specificato Pancalli – è inimmaginabile per un atleta sognare la partecipazione a un’Olimpiade senza poter rappresentare il proprio Paese senza bandiera e inno“. (Ansa).