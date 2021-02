Crisi di Governo, Spadafora: “Rallentamento dei contributi sportivi promessi”

Roma – La crisi di Governo si è portata con sé anche la grave condizione economica dei collaboratori sportivi e delle società italiane. A causa dello stop sostanziale dell’attività governativa, dopo le dimissioni politiche, i bonus promessi hanno subìto un rallentamento.

A spiegare la situazione e a lanciare l’allarme è proprio il Ministro dello Sport. Sulla sua pagina Facebook Spadafora chiarisce che i versamenti finanziari promessi sono lenti in queste settimane e che ha ricevuto molti messaggi di persone preoccupate. Anche i titolari di Partita Iva sono allo stremo. “Una grave e sconsiderata crisi ci rallenta”. Ha detto Spadafora. E farà del suo meglio per risolvere. Intanto le piscine e le palestre contano i danni della chiusura e i contributi a fondo perduto languono.

Di seguito le parole del Ministro dello Sport su Facebook

“Sto ricevendo molti messaggi e commenti giustamente preoccupati e indignati per l’assenza di novità sui bonus e i contributi a fondo perduto da gennaio al 5 marzo. La verità è che la scorsa settimana abbiamo scritto le norme necessarie per garantire il bonus ai collaboratori sportivi e i ai titolari di Partita Iva, il fondo perduto per le Asd e Ssd, il sostegno per le società e i centri sportivi, compreso un fondo specifico per le spese sanitarie e i tamponi.

Siamo riusciti anche a superare le difficoltà riscontrate da alcuni di voi, prevedendo norme per risolvere le situazioni segnalate nei commenti ai post precedenti. Purtroppo, questa assurda, grave e sconsiderata crisi con le conseguenti dimissioni del presidente del Consiglio hanno prodotto un rallentamento ai lavori e non è ancora chiaro come evolverà la situazione. Io, come sempre, finché sarò Ministro, metterò il massimo impegno per garantire quanto è giusto e doveroso a ciascuno di voi“.