Dpcm di Natale, restano chiuse palestre e piscine, fino a gennaio

Mancano poche ore all’ufficialità del Presidente del Consiglio, ma la bozza del nuovo Dpcm, approvata questa notte sarà quella accompagnerà la vita degli italiani per il Natale 2020 e Capodanno 2021. Per lo sport non cambia nulla.

Restano autorizzati gli allenamenti degli atleti professionisti e di interesse nazionale, in ambito professionistico e dilettantistico, ma che svolgano competizioni su base nazionale. Anche le competizioni sportive sono autorizzate, svolte all’interno dei protocolli sanitari accordati tra Coni, Federazioni Sportive e Governo. Non è stata accolta la richiesta delle Regioni, che hanno in questi minuti, la bozza sul tavolo. I governatori avevano lanciano un appello a Conte, perché potesse riaprire gli impianti sportivi chiusi. Nulla di fatto.

Mentre il Governo aspetta che esse possano dare il loro consenso unanime, restano ferme palestre, piscine, e con esse anche centri sportivi e centri termali. L’attività sportiva e motoria è consentita nel rispetto del distanziamento sociale, anche nei parchi e nelle aree attrezzate. Come indicato dai precedenti provvedimenti.