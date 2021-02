Bear e Bear mini di FOREO per il San Valentino 2021

Ultimi nati in casa FOREO (leggi qui) ed ora finalmente disponibili in Italia, BEAR e BEAR mini sono dei dispositivi intelligenti dotati di tecnologia a micro-corrente, che rassodano e tonificano il viso tramite la routine di massaggio “Total Facial Knockout” per zigomi, fronte, collo e mascella.

Grazie all’ azione combinata della micro-corrente e delle pulsazioni T-Sonic™, la pelle risulta più distesa, i punti di tensione dei muscoli facciali si rilassano, e le rughe appaiono levigate. Mentre BEAR ha un’intensità di micro-corrente più forte ed è adatto per tutto il viso, BEAR mini è specifico per le zone del contorno occhi e delle linee del sorriso.

Questi nuovi dispositivi inoltre sono dotati di un sistema integrato, l’Anti-Shock System™, che regola automaticamente l’intensità della micro-corrente in base alla resistenza della pelle all’elettricità, garantendo un trattamento senza urti in massima sicurezza.

Come si usano

Dopo aver scaricato l’app FOREO For You, si collega l’app via Bluetooth e si preme il bottone universale per sbloccare e registrare il proprio dispositivo BEAR per la prima volta. FOREO consiglia di utilizzare BEAR con il SERUM SERUM SERUM (leggi qui), un siero conduttivo che ne potenzia il risultato e che va massaggiato sul viso fino a completo assorbimento.

BEAR (299 euro) è disponibile nell’ iconico colore Fucshsia, e BEAR mini (199 euro) è declinato nelle tonalità

Pearl Pink e Lavander;

entrambi sono disponibili per l’acquisto su www.foreo.com/it (leggi qui) e prossimamente presso rivenditori selezionati. Le confezioni di BEAR e BEAR mini includono il dispositivo, un cavetto di ricarica USB, una mini size del SERUM SERUM SERUM da 2ml, una pochette da viaggio, su supporto ed un manuale di istruzione.

Le offerte per San Valentino

Amarsi significa anche dedicarsi del tempo per coccolarsi, ed in occasione dell’imminente San Valentino, FOREO ha ideato delle offerte ed esclusivi free gift che saranno disponibili su www.foreo.com/it dal 5 al 14 febbraio 2021, periodo nel quale anche le spese di spedizione saranno gratuite. Sono disponibili infatti il set Papa BEAR a 319 euro

ed il set Baby BEAR a 219 euro;

dispositivi di skincare LUNA mini 2, LUNA fofo (leggi qui),

UFO (leggi qui) e UFO mini (leggi qui) saranno scontati sul sito web del brand ;

e con l’acquisto di uno dei nuovi dispositivi come il LUNA 3,

UFO 2, UFO mini 2,

si potrà ricevere un regalo della gamma FOREO all’ interno del proprio pacchetto di San Valentino.

