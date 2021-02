Musica e giochi di luci: a Cortina cerimonia d’apertura con la pioggia per i Mondiali di Sci

Roma – Si sono aperti ufficialmente, sotto la pioggia, i mondiali di sci alpino di Cortina D’Ampezzo. A dare il via ai mondiali giunti alla loro 46esima edizione, a nome del presidente della Federazione internazionale di sci, Gianfranco Kasper, il presidente della Fisi, Flavio Roda. Durante la cerimonia in corso a Cortina, Roda ha voluto ringraziare “il governo, la Regione Veneto, la Provincia di Belluno, il comune di Cortina e, non ultima, la fondazione Cortina 2021 che con grandi sacrifici in questi anni ha portato a termine un immenso lavoro per portare al successo che meritano questi Mondiali. Sarà un grande mondiale voluto dall’impegno di tutti”.

“Non è un momento facile, mi piange il cuore non essere lì con voi e partecipare al mondiale solo in veste di ambassador. Sarà comunque un grande mondiale, conosco l’impegno che la Fondazione ci ha messo, sarà un grande evento e tiferò con grande calore le mie compagne dal divano”, il messaggio di auguri per l’avvio dei mondiali di sci alpino di Cortina 2021 della campionessa olimpica Sofia Goggia. assente alle gare per infortunio (leggi qui).

“Facciamo vedere al mondo che i Mondiali si fanno in un luogo dove la neve è vera e non è artificiale. Cortina è un bel biglietto da visita, anche per le Olimpiadi. Sono passati 89 anni dall’ultimo mondiale e quattro le volte che con Cortina ci si candidava e non riuscivamo ad ottenere il credito e la fiducia della federazione internazionale. Ora siamo riusciti a convincerli, merito della federazione, strepitoso il lavoro della fondazione e decisivi sono stati gli enti locali. Sono passati tre governi, ministri e tutti hanno confermato la fiducia. Abbiamo qualcosa in più da mettere in campo in queste competizioni”, afferma il presidente Giovanni Malagò, ospite a ‘Che Tempo che fa’ su Rai3. (fonte Adnkronos, foto Twitter @ItaliaTeam_it)