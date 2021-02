Il Settebello a Ostia per la Frecciarossa Cup: Campagna raggiunge le 400 panchine

Ostia – Terminata la prima settimana di allenamenti al Foro Italico, il Settebello si trasferisce al centro federale di Ostia per una serie di common training con gli Stati Uniti e la Spagna vice campione del mondo e d’Europa, prologo del triangolare Frecciarossa Cup, in programma da giovedì a sabato.

L’Italia campione del mondo affronterà in partite ufficiali alle 20:30 gli Stati Uniti venerdì e la Spagna sabato. Entrambe le partite saranno trasmesse in diretta da Sky Sport. Venerdì, in occasione del confronto gli Stati Uniti, Alessandro Campagna raggiungerà le 400 presenze sulla panchina azzurra.

A seguito di leggeri infortuni, Lorenzo Bruni e Gianmarco Nicosia hanno lasciato il raduno. Convocato Roberto Spinelli, 17enne portiere salernitano del CN Posillipo.

Atleti: Jacopo Alesiani, Giacomo Cannella, Marco Del Lungo, Edoardo Di Somma, Vincenzo Dolce e Vincenzo Renzuto Iodice (AN Brescia), Christian Napolitano (CC Ortigia), Michael Alexandre Bodegas (CNA Barceloneta), Matteo Aicardi, Francesco Di Fulvio, Oscar Gonzalo Echenique, Niccolò Figari, Pietro Figlioli, Stefano Luongo, Nicholas Presciutti e Alessandro Velotto (Pro Recco), Andrea Fondelli (RN Savona), Luca Damonte (Telimar Palermo), Roberto Spinelli (CN Posillipo).

Lo staff è composto, oltre che da Campagna, dall’assistente tecnico Amedeo Pomilio, dal team manager Alessandro Duspiva, dali medico Vincenzo Ciaccio, dalla psiccologa Bruna Rossi, dal fisioterapista Riccardo Cipolat, dal preparatore atletico Alessandro Amato e dal preparatore dei portieri Goran Volarevic.

Frecciarossa Cup

Giovedì 11 febbraio

Stati Uniti-Spagna alle 20:00

Venerdì 12 febbraio

Italia-Stati Uniti alle 20:30 in diretta su Sky Sport

Sabato 13 febbraio

Italia-Spagna alle 20:30 in diretta su Sky Sport

(federnuoto.it)(foto@deepbluemedia.it)