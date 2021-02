Mondiali di sci, Brignone supergigante: “Carica in gara, in slalom ci proverò”

Cortina – Ci volevano essere le azzurre e ci sono state. Nella combinata alpina, che vedrà la sua seconda manche giovedì prossimo, Federica Brignone ed Elena Curtoni hanno alzato cuore e talento. non era iniziato bene questo Mondiale per le due atlete italiane, ma oggi e poco fa a Cortina, è arrivata a rivincita. Momentanea, ma intanto è arrivata.

Nella prima gara del superG la Brignone è in testa attualmente, tagliando il traguardo in 1’22”11. Elena è seconda, subito dietro la compagna di squadra ad un solo centesimo. Lo slalom mondiale decreterà chi è la prima al mondo. Entrambe soddisfatte e felici a fine gara hanno dichiarato ai microfoni delle tv a bordo pista: “Oggi volevo attaccare subito – ha detto la Curtoni – avevo più spazio nelle curve e dovevamo reagire“. La Brignone fa coro alla compagna azzurra: “Non avevo paura in partenza ed ero carica. E’ bello vedere la luce verde alla fine, ho avuto un bell’atteggiamento. Ci proviamo, mi divertirò“.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport