Mondiali, Brignone e Bassino cercano il riscatto nel parallelo gigante

Cortina – Tornano in pista alle 14 di oggi, con la voglia di spazzare via lacrime e fantasmi. Federica Brignone e Marta Bassino si sono qualificate per il parallelo mondiale di Cortina. Dopo la delusione rimediata ieri nella combinata e nelle altre gare, sino ad ora disputate, le azzurre cercano il riscatto.

Lo faranno in una delle specialità del gigante tra le più spettacolari. Ci saranno due manche tennistiche da svolgere sulle nevi italiane. Nessuna qualifica invece per Lara Gut – Behrami, Petra Vhlova. Mikaela Shiffrin, appena salita sul podio della combinata con l’oro al collo, non parteciperà.

