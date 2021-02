Ardea, revocato il comando della Polizia Locale a Ierace: i chiarimenti del Sindaco

Ardea – “Io non ho revocato l’incarico di comandante a Ierace. Ho revocato l’illegittima nomina a dirigente reggente (leggi qui). È Roma Capitale ad averlo richiamato in servizio in quanto dipendente di quell’ente“. Con queste parole a ilfaroonline.it il Sindaco di Ardea Mario Savarese chiarisce la questione della revoca del comando della Polizia Locale di Ardea a Sergio Ierace.

“Il ritorno a Roma del comandante Ierace – scrive il Sindaco in un post di Facebook – non interromperà il lavoro in atto volto al ripristino della legalità sul territorio. È doveroso da parte mia tranquillizzare chi mi ha scritto in questi giorni pensando ad un intervento politico atto a bloccare il grande e lodevole lavoro svolto dall’intero comando della Polizia Locale”.

“La strada intrapresa – prosegue – dovrà continuare e troverà sempre proattiva la collaborazione di quest’amministrazione che di questo impegno ha sempre fatto un punto fondamentale dell’azione di governo”.

“Anche altri temi, altrettanto importanti e sentiti dalla cittadinanza non dovranno essere trascurati o posti in secondo piano: intendo parlare del necessario sforzo da adottare nell’implementare quelle attività atte ad aumentare la percezione del cittadino in quanto a sicurezza, e anche della salvaguardia e protezione del territorio e dell’ambiente, offeso e deturpato da una pessima gestione dei rifiuti e azioni criminose che non fanno che peggiorare una situazione già al limite della sopportazione”.

“Conto sulla collaborazione dell’intero corpo della Polizia Locale – conclude il Sindaco -, rassicurando anche coloro che in questi giorni hanno voluto pubblicamente esternare ai media i loro timori, che questi sono infondati e che, non solo il sindaco apprezza il loro quotidiano impegno, ma è l’intera amministrazione e i cittadini tutti che sono grati per quanto stanno facendo”.

