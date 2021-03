Karate Premier League, Michele Martina vince il bronzo nel kumite del ritorno

Istanbul – L’ultima volta che Michele era salito sul podio c’erano stati i Giochi Europei nell’estate del 2019. Anche in quella splendida competizione, molto fortunata per la spedizione italiana del karate a Minsk, con 4 allori ottenuti, Martina aveva conquistato il bronzo.

Un anno prima ai Mondiali di Madrid l’atleta delle Fiamme Oro, campione europeo degli 84 chilogrammi e sempre nello stesso anno a Novi Sad, aveva messo al collo la medaglia del terzo posto insieme alla leggendaria squadra di kumite composta da Ahmed El Sharaby, Luca Maresca, Simone Marino, Rabia Jendoubi e Andrea Minardi.

In quel team era presente anche Nello Maestri. Grande karateka azzurro che oggi è il tecnico azzurro della Nazionale. E a bordo tatami questa mattina, nella finale della Premier League di Istanbul, di ritorno dalla chiusura degli eventi della Wkf a causa del Covid, c’era anche lui. Ad ammirare Michele Martina nel suo perentorio e devastante (come indicano i suoi tifosi sui social) 4 a 0 sull’avversario croato. Per il campione azzurro è la vittoria del ritorno.

(foto@fijlkam)

