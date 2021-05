Porec – Sono sette le medaglie che l’Italkarate riporta dagli Europei di Porec. E’ terminata questa mattina la competizione continentale, che in questo 2021 a cinque cerchi, apre la strada verso le Olimpiadi. Prossimo tappa intermedia, fondamentale per chi ancora deve strappare il pass per Tokyo, sarà il Torneo di Qualificazione Olimpica. A Parigi ci saranno altri punti preziosi per il mondo della World Karate Federation. Una possibilità per volare in Giappone ed esordire insieme al karate al Budokan.

Gli azzurri andranno forti delle loro conquiste in Croazia. Per essi sono state cinque i bronzi messi al collo. Sin dalla mattina di ieri, i tatami di Porec, si sono riempiti di energia e allori. Ha aperto Michele Martina le vittorie dell’Italia. Nella categoria degli 84 chilogrammi del kumite, l’atleta delle Fiamme Oro ha conquistato il terzo posto vincendo per 1 a 0 sul bosniaco Muhovic (leggi qui). Le altre due medaglie del terzo posto sono state conquistate dai due azzurri che sono già in possesso del pass olimpico: Viviana Bottaro e Mattia Busato hanno brillato nella loro finale. La prima ha battuto la francese Ferracci, mentre il secondo ha superato l’azero Heydarov. La gioia del podio è arrivata poi dalla squadra femminile del kumite, che ha battuto le avversario per 2 a 0. Una grande soddisfazione per Alessandra Mangiacapra, Silvia Semeraro, Clio Ferracuti e Lorena Busà.

Nella seconda giornata di finali, quella di questa mattina allora, l’Italia ha ottenuto altre due medaglie. Le donne del kata (Michela Pezzetti, Carola Casale e Terryana D’Onofrio) hanno conquistato il titolo di campionesse d’Europa battendo le avversarie tradizionali della Spagna. I ragazzi invece del kata, team formato da Giuseppe Panagia, Gianluca Gallo e Alessandro Iodice, ha messo al collo il bronzo vincendo sugli azeri.

