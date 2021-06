Karate, la Nazionale italiana al Torneo di Qualificazione Olimpica

Parigi – È tutto pronto per il Torneo di Qualificazione Olimpica in programma a Parigi da venerdì 11 a domenica 13 giugno allo Stadio De Coubertin. È l’ultima chance sul campo per i karateka di tutto il mondo per strappare un pass olimpico e realizzare il sogno della prima partecipazione in assoluto del karate ai Giochi Olimpici.

Sono già quattro gli azzurri qualificati, Viviana Bottaro, Mattia Busato, Luigi Busà e Angelo Crescenzo, e il sogno è arrivare a Tokyo con la squadra al completo. Mancano quattro categorie di peso del kumite, i -55, -61 e + 61 femminili e i +75 maschili. La Nazionale italiana ha convocato Sara Cardin, Laura Pasqua, Silvia Semeraro e Michele Martina. Saranno loro gli azzurri che tenteranno di aggregarsi, in quest’ultima occasione, al team olimpico.

In totale saranno 500 karateka, provenienti da 98 Paesi differenti, a sfidarsi sui tatami del De Coubertin e tentare di strappare uno dei 24 pass a disposizione, 3 per ognuna delle otto categorie olimpiche tra kata e kumite.

Il torneo avrà, in ogni giornata, una fase eliminatoria la mattina che determinerà i migliori 4 atleti delle varie categorie, i quali, nel pomeriggio, si sfideranno in un Round Robin e soltanto i primi 3 conquisteranno il sogno olimpico.

Per quanto riguarda l’Italia, l’esordio sarà sulle spalle di Sara Cardin, che combatterà nei -55 kg venerdì, sabato vedremo invece Laura Pasqua nei -61 kg e domenica Michele Martina nei +75 kg e Silvia Semeraro nei +61 kg.

A completare la delegazione federale ci saranno i tecnici Vincenzo Figuccio, Claudio Guazzaroni, Salvatore Loria e Cristian Bruno Verrecchia; il personale sanitario composto da Angelo Angi e Fabio Fanton; gli arbitri Alessio Giraldi, Giuseppe Notarianni e Giuseppe Zaccaro, del quale è recente l’ufficializzazione della sua convocazione a Tokyo 2020.

C’è molto entusiasmo, la squadra nazionale è ripartita molto bene in questo 2021 conquistando ottimi risultati alle Premier League, specialmente in quella di Istanbul, e agli Europei di fine maggio. La preparazione, d’altro canto, era mirata a questo evento, almeno per gli azzurri ancora in cerca della qualificazione a cinque cerchi.

Il Torneo di Qualificazione Olimpica di Parigi sarà trasmesso da Sky Sport con il commento di Chiara Soldi: venerdì 11 e sabato 12 in differita su Sky Sport Arena alle 22:00; domenica 13 in diretta su Sky Sport Collection alle 17:00. Inoltre, è possibile seguire la diretta streaming di tutte le giornate sul Canale YouTube della WKF.

Ma il karate azzurro del fine settimana non finisce qui. Al Palazzetto Fijlkam, infatti, andrà in scena la Coppa Italia di Kumite Under 16. 336 giovani atleti, nelle 8 categorie di peso tra maschile e femminile, si sfideranno sabato 12 e domenica 13 giugno sui tatami di Ostia per conquistare il titolo nazionale. (fonte/foto@fijlkam)

