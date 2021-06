Sfratti via Fasan, Ciani e De Donno chiedono un Consiglio straordinario municipale e una Commissione regionale

Ostia – Si sapeva da tempo. Dopo il flop della proposta di acquisto delle palazzine da parte di Roma Capitale, nulla è stato più fatto. Ciani e De Donno all’assemblea di sabato scorso (leggi qui), 12 giugno 2021, hanno portato la loro solidarietà, ma è chiaro che non basta.

De Donno già da tempo ha chiesto un Consiglio straordinario, avallato da tutte le opposizioni, con l’intento di fare chiarezza e tutelare le famiglie. Ciani ha sostenuto che chiederà un’apposita commissione regionale al fine di verificare cosa l’ente regionale potrà fare a sostegno delle famiglie. Inoltre è stato messo a disposizione un legale a titolo gratuito.

“Non è propaganda, né demagogia, – dichiarano Ciani e De Donno – siamo e saremo sempre al fianco delle persone. È davvero indecente il modo con il quale vengono trattate decine e decine di famiglie, appese al filo della speranza. Oggi in Municipio è stato chiesto con forza di calendarizzare il Consiglio straordinario. Non vogliamo fare nessun attacco politico a nessuno. Come sempre ci distingue la pragmaticità, e al di là delle responsabilità, chiare ed evidenti vogliamo trovare soluzioni efficaci e dignitose per le famiglie”.

