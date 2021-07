Roma – Esplode la festa a piazza del Popolo a Roma. Incontenibile la gioia e l’esultanza dei 2500 tifosi presenti al Football Village della Uefa per la vittoria dell’Italia che ha battuto l’Inghilterra ai calci di rigore (leggi qui). Sventolano i tricolori in tutta la piazza.

“Siamo i più forti”, urlano i tifosi. “In Europa ci siamo solo noi”. Immancabile il ‘popopo’ cantato e ballato sulle note di Seven Nation Army. I tifosi abbracciati hanno anche cantato sulle note di ‘Notti magiche’ mentre dai maxi schermi allestiti nella piazza, illuminati con il tricolore, hanno seguito la premiazione dell’Italia campione d’Europa con il capitano Giorgio Chiellini che ha alzato la coppa.

Anche Piazza Venezia è stata invasa da migliaia di persone, che hanno festeggiato la vittoria della Nazionale con cori, maxi bandiere e fumogeni. Non mancano cori ironici e striscioni sulla Brexit ‘Brexit 2.0’, oltre a cartelli che prendono in giro la frase usata in questi giorni dagli inglese, It’s coming home, rivisitata in It’s coming Rome. Purtroppo non sono mancati episodi di mal costume: bottiglie di birre lanciate tra i giovani, cartelli sradicati e immondizia abbandonata in strada.

