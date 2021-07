Tokyo 2020, Vito Dell’Aquila campione olimpico nel taekwondo

Tokyo – Esordiente e già campione olimpico. Vito Dell’Aquila recupera sul quadrato in finale il punteggio sotto e vince 16 a 12. Non riesce a vincere contro di lui il tunisino fortissimo e l’azzurro conquista la medaglia d’oro della favola nei 58 kg, in un eccellente taekwondo.

Segue le orme di Carlo Molfetta, che vinse a Londra 2012. Giovanissimo e già bronzo ai Mondiali e agli Europei Dell’Aquila è il punto di riferimento del movimento italiano.

Felicissimo a margine della finale, non crede nel successo appena ottenuto. Si prende il Tricolore sulla spalle e lo porta in trionfo. E’ sua la prima medaglia italiana dorata ai Giochi.

(foto@Fita – Federazione Italiana Taekwondo)

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport