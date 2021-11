Pronti, partenza e subito oro. L’Italia risponde subito presente nella prima giornata di gare del Campionato Europeo di Forme nel taekwondo.

Dopo una prestazione superlativa il duo junior composto da Claudia Cianci e Giuseppe Cannatella si classifica al primo posto (7.070). I nuovi campioni d’europa sono i protagonisti di una finale a dir poco perfetta, classificandosi primi davanti alla coppia spagnola formata da Laura Alvarez Suarez – Daniel Areano Grejs (6.780) e alla coppia tedesca formata da Tung-duong Tim Do e Anna Monica Siepmann (6.735). Una Finale a dir poco fantastica.

Gli azzurri raggiungono la finale dopo aver disputato una grande semifinale, classificandosi al terzo posto (6.800) dietro alla coppia tedesca formata da Tung-duong Tim Do e Anna Monica Siepmann (6.830) e alla coppia spagnola formata da Laura Alvarez Suarez – Daniel Areano Grejs (6.835).

Nelle categorie individuali, nulla da fare per Alice Virgulto (U30 Femminile), che dopo aver battuto la serba Maja Babic ai sedicesimi (6.570 VS 6.485) non riesce ad imporsi agli ottavi di finale contro la danese Maja Babic (6.785 VS 7.620 il punteggio finale). Nella categoria U30 maschile, Niccolò Botrugno esce ai sedicesimi contro lo svizzero Daniel Morath (7.050 VS 7.105 il punteggio finale). (fita.it)

(foto@Fita/ DALS – Reportage Taekwondo / Amandine Lauriol Photographe)

Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport