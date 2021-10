Dentro Luna Rossa: la storia di Romano Battisti all’America’s Cup, presentata a Trieste

Trieste – A Trieste, nell’ambito delle iniziative in occasione della 53esima edizione della Barcolana, la regata a vela più grande del mondo, presso la sede della Lega Navale Sezione di Trieste, è stato presentato il libro “Dentro Luna Rossa” di Gianluca Atlante, edizione Absolutely Free. Protagonista del racconto, l’atleta delle Fiamme Gialle Romano Battisti, medaglia d’argento olimpica a Londra 2012 nel canottaggio e “grinder” del Team Luna Rossa Prada Pirelli durante la 36esima edizione dell’America’s Cup 2021.

A fare gli onori di casa il presidente della Lega Navale della Sezione di Trieste Pierpaolo Scubini che si è detto onorato di ospitare presso la sede della Sezione da lui presieduta la presentazione di un libro che parla di sport e in particolare vela e canottaggio.

Al tavolo dei relatori lo scrittore e giornalista sportivo Gianluca Atlante, al suo secondo libro su Romano Battisti, dopo aver raccontato ne “Il doppio giallo” del 2012, la rocambolesca storia dell’equipaggio di canottaggio, targato Fiamme Gialle, di Romano Battisti e Alessio Sartori che, da esclusi in un primo momento dalla convocazione in Nazionale, riuscirono a conquistare l’argento olimpico a Londra 2012.

Parole di soddisfazione sono state pronunciate dal Comandante del Gruppo Polisportivo Fiamme Gialle Gen.B. Vincenzo Parrinello, che ha sottolineato: “le Fiamme Gialle da sempre hanno ottenuto grandi successi grazie a una sinergica collaborazione con le Federazioni e con il Coni mentre, per la medaglia di Londra, le cose non andarono così. Quella medaglia la sentiamo fortemente “nostra”, quella medaglia porta scolpiti i volti di Alessio e Romano ed è intrisa dei sacrifici, dell’impegno, della determinazione di tutti gli uomini delle Fiamme Gialle di Sabaudia. Siamo orgogliosi di aver contribuito al successo di Luna Rossa. Il team Luna Rossa Prada Pirelli, a prescindere dal circolo sfidante e dai partner commerciali, rappresenta la vela italiana, rappresenta la capacità di tanti uomini e donne del nostro Paese di andare per mare e saper dare dimostrazione di grande capacità marinaresca”.

Con Romano Battisti, in sala altri due membri del Team Luna Rossa: Vasco Vascotto, che ha all’attivo 25 titoli mondiali e due campagne di Coppa America, di cui questa è stata la prima con Luna Rossa, e Nicholas Brezzi maglia Azzurra del canottaggio alla sua prima campagna di Coppa America. Presenti anche diverse Autorità locali e rappresentanti delle Forze di Polizia.

Prossima tappa di presentazione del libro sarà Palermo, il 15 ottobre alle ore 19, presso la sede del Club Canottieri Roggero di Lauria.

