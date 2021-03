Fiamme Gialle, Romano Battisti nella storia della Coppa America

Auckland – Finisce 7 a 3 per il Team Emirates New Zealand l’avventura in Coppa America per Romano Battisti a bordo di Luna Rossa Prada Pirelli Team.

In tutte le gare l’equipaggio italiano ha gareggiato ad armi pari con Te Rehutai, così chiamata a la barca dei Defender. Solamente un lieve spunto di velocità in più, favorito dal vento che, per uno sfortunato gioco del destino ha soffiato maggiormente sulle vele degli All Blacks, ha permesso al Team New Zealand di conquistare la storica Coppa e riconfermarsi campioni dopo la vittoria del 2017.

Con 3 vittorie in finale, il Team Luna Rossa Prada Pirelli è entrato nella storia della competizione, l’unica imbarcazione italiana ad esserci riuscita (leggi qui).

Con essa nella storia dello sport italiano conferma di esserci di diritto Romano Battisti che, dopo aver scritto pagine indelebili nel mondo del canottaggio, conquistando l‘argento olimpico in doppio a Londra 2012, ha iniziato un nuovo capitolo scritto sempre sull’acqua ma questa volta non più a remi ma con il vento che gonfia le vele.

