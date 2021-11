Concessioni balneari a Ostia, il M5S festeggia: “Avevamo ragione noi”

Ostia – “Una sentenza storica“. Così Alessandro Ieva, ex vicepresidente e oggi capogruppo del M5S nel X Municipio di Roma, ha definito la decisione del Consiglio di Stato di eliminare la possibilità di prorogare le concessioni balneari oltre il dicembre 2023 (leggi qui).

“La nostra azione politica è sempre stata rivolta a perseguire la legalità e l’interesse del bene collettivo”, racconta Ieva, che con l’Amministrazione Di Pillo avviò le procedure per la messa a gara di 46 stabilimenti balneari. “Abbiamo fatto scelte necessarie e pagato in termini di consensi elettorali, ma di fronte alla legalità non scendiamo a compromessi. Questo l’ho ribadito anche nel Consiglio municipale di insediamento della nuova Amministrazione (leggi qui).

“Non siamo mai stati contro l’imprenditoria – sottolinea il consigliere pentastellato -, anzi, abbiamo scelto di seguire la legge europea proprio per la libera concorrenza invece di quella dello Stato che prorogava automaticamente le concessioni in scadenza 2020 di altri 15 anni dopo che anche la precedente era illegittima.

“È arrivata così la sentenza del Consiglio di Stato a darci ragione. Questa sentenza rende onore al nostro lavoro e a quello dei direttori e del personale dell’Ufficio Demanio del Municipio Roma X con i quali ho avuto il piacere di condividere questo percorso”.

