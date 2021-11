Toto-giunta X Municipio, i Giovani Dem si ribellano e convocano un’assemblea: “Falconi ci ripensi”

Ostia – Dopo le polemiche delle ultime ore (leggi qui e qui), i Giovani Democratici hanno deciso di organizzare un’assemblea straordinaria per chiedere a Mario Falconi, neopresidente del Municipio X, di ripensare i nomi della sua giunta, considerati troppo vicini all’Amministrazione Tassone, poi sciolta per infiltrazioni mafiose (leggi qui).

L’assemblea si terrà oggi, venerdì 5 novembre, alle ore 18.30, in piazza della Stazione Vecchia, a Ostia. “Chiediamo – si legge nella nota diffusa dai Giovani Dem – una fase di confronto e di discontinuità con il passato, e non solo rispetto alla vecchia giunta 5 Stelle, per costruire una giunta che guardi al futuro e assicuri al territorio un governo solido e duraturo”.

“Chiamiamo a raccolta tutta la sinistra diffusa, che ha votato la coalizione guidata da Mario Falconi come alternativa alla destra e che si è sentita tradita da nomine ancora una volta figlie della spartizione di potere. Chiamiamo a raccolta anche chi non ha votato questa coalizione, perché non ne può più di una politica che continua a guardare al passato”.

