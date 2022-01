Sponsor in silenzio sul caso Djokovic: il tennista rischia di perdere 30 milioni di euro

Perché gli sponsor di Djokovic tacciono? Se lo chiede Riccardo Pirrone. Il pubblicitario e social media strategist se lo ha chiesto sulle pagine de Il Sole 24 ore: “Non ci sono comunicati stampa, nessun post su Facebook e neanche l’ombra di un Tweet da parte dei brand che lo hanno scelto come testimonial. Cosa ne pensano gli sponsor delle dichiarazioni del tennista? Perché non si dissociano? O perché non lo difendono? Ma questi sponsor sono davvero innocenti? Il loro è un silenzio maldestro. Cerchiobottista. Forse i brand sono imbavagliati da contratti pieni di penali?”. La vicenda di Nole, che è stato oggi espulso dal governo australiano, sta scuotendo il mondo del tennis e non solo. Il giocatore che si è presentato con una esenzione medica dal vaccino anti Covid, lui no nax, alla dogana, per giocare gli Australian Open nel Paese dell’Oceania, non giustificata con il visto poi respinto, è al centro di una bufera mediatica e anche sportiva.

La situazione è ancora in bilico. Rappresenta valori ed è seguito da milioni di persone nel mondo e sponsorizzato da molte aziende. Da quando la vicenda è iniziata, i suoi sponsor non si sono esposti, sono rimasti in silenzio: “Parliamo di brand del calibro di Lacoste, Head, Asics, Peugeot, Hublot, Ukg, Seiko e la banca Australiana ANZ”. Dice ancora Pirrone: “L’immagine di Djokovic ormai è compromessa. Si stima che il prossimo anno potrebbe perdere non meno di 30 milioni di euro di sponsorizzazioni. E quanto perderanno i brand? Chi vorrà più indossare le scarpe di un campione in escapologia legale?”

“Dopo aver speso fior di milioni per allineare il loro brand a un lifestyle desiderabile, a uno sportivo di successo, a un professionista stimato – conclude Pirrone su Il Sole 24 ore – oggi si ritrovano ad aver sponsorizzato Pippo Franco”.

