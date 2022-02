Sci alpino: argento olimpico di Brignone, Malagò: “Una medaglia di valore”

Pechino – Prima medaglia dello sci alpino in questa edizione dei Giochi Olimpici Invernali. L’ultimo argento olimpico italiano nella storia dello sci alpino femminile è quello di Isolde Kostner, vinto nella discesa libera di Salt Lake City 2002.

“Una Federica strabiliante, eccezionale, – ha dichiarato il presidente Malagò parlando del podio di Federica Brignone (leggi qui)- una medaglia di grande valore, al di là del colore. Sapevamo che questa era una delle sue carte da giocarsi in questi Giochi e lei si è confermata al top. Sapevamo che lei voleva fortemente una medaglia a queste Olimpiadi e per ora ha centrato la prima. Si è ripetuta a distanza di quattro anni, ribadendo, come sempre, di essere una garanzia. Del resto è l’atleta italiana che ha vinto più prove di Coppa del Mondo, quindi per noi era una certezza. Le sono grato a livello personale e lo sport italiano le è riconoscente. Avanti così Federica!!!”, (coni.it)

