Sci alpino, Brignone vince la Coppa del Mondo in supergigante: “Felicissima!”

Una Coppa d’anticipo per Federica Brignone e il raggiungimento di una leggenda sportiva che la proietta nell’universo delle migliori sciatrici al mondo. L’azzurra vince una storia Coppa del Mondo. Quella della specialità del supergigante, mai vinta prima e mai vinta prima dall’Italia.

Il Trofeo di Cristallo è giunto con una gara d’anticipo, prima del termine del programma della Federazione Internazionale di sci. Elena Curtoni, seconda in classifica generale, esce nella gara di Lenzereide e regala alla compagna di squadra l’ambito trofeo.

“Sono contentissima veramente – dice la Brignone come riporta fisi.org – Finalmente riceverò la coppa sul podio! Mi dispiace per Elena, ha fatto una stagione stratosferica. Non ho fatto una bella gara, ho sbagliato molto facendo errori e frenate. Son partita bene ma mi son sentita scivolare e ho fatto un grosso errore dove è uscita Elena”.

Tre medaglie olimpiche, di cui due appena vinte a Pechino. Argento nello slalom gigante e bronzo nella combinata. L’atleta dei Carabinieri ha vinto due volte la Coppa del Mondo nella combinata e una in slalom gigante. Fa un poker storico.

(foto@fisi.org)

