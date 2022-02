Pechino 2022, Fontana: “Attaccata da un azzurro che ha vinto il bronzo.. non reggo fino al 2026”

Pechino – Una felicità macchiata da una polemica. E’ evidentemente l’altra faccia della medaglia di queste Olimpiadi. Arianna Fontana, a margine della sua conquista numero 11 in totale alle Olimpiadi e la numero due a Pechino e la numero 4 in argento ai Giochi nello short track, ha espresso il suo pensiero circa delle accuse che sarebbero arrivate da un azzurro che ha messo il bronzo al collo oggi, nella staffetta maschile della stessa disciplina: “Non dimentico”. Ha detto l’azzurra plurimedagliata, che già negli scorsi giorni aveva raccontato di essere in polemica con la Federazione Italiana Sport sul Ghiaccio, circa gestione e amministrazione dello suo sport: “Altri 4 anni così non li reggo”. Ha detto l’atleta italiana più premiata ai Giochi della storia, che si allenata per le Olimpiadi con il marito Anthony Lobello, suo coach, fuori dall’ambiente federale.

La Fontana ha dichiarato, come riporta SkySport: “Gli attacchi degli uomini di cui ho parlato? Ho perdonato da tempo, ma non dimentico… Alla fine è solo uno degli uomini che mi ha attaccato sul ghiaccio ad aver continuato”, ha detto la campionessa azzurra. “Sì, è uno dei quattro di oggi”, ha precisato riferendosi a uno degli atleti azzurri che hanno ottenuto il bronzo nella staffetta. “Altri quattro anni così non so se li reggo – ha proseguito Arianna-. Il presidente Gios dice che vuole che arrivi a Milano-Cortina, ma dentro i paletti della Federazione: non è un buon inizio..”, ha concluso.

(foto@Fisg/Facebook)

