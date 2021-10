Coppa del Mondo short track, Arianna Fontana ai quarti di finale nei 1000 metri

Prosegue con ottimi riscontri dalle gare a squadre e buone notizie dalle distanze individuali il cammino della Nazionale italiana di short track nella prima tappa di Coppa del Mondo stagionale di scena a Pechino.

Nella seconda giornata sul ghiaccio cinese gli azzurri centrano la qualificazione per le semifinali con entrambe le staffette mentre sono due gli atleti tricolori ad avanzare nei turni sui 1000 metri: Arianna Fontana (IceLab) e Luca Spechenhauser (Carabinieri).

La Freccia Bionda non tradisce e supera i due turni odierni sulla distanza qualificandosi così per i quarti di finale. Out invece alle batterie, dopo aver superato il primo turno preliminare, Cynthia Mascitto (Esercito) ed Arianna Sighel (Fiamme Oro). Al maschile Pietro Sighel (Fiamme Gialle), Yuri Confortola (Carabinieri) e Spechenhauser avanzano nel primo turno dei 1000 metri ma è solo l’ultimo dei tre a superare anche le batterie, con Sighel purtroppo penalizzato al termine della propria gara.

Le notizie migliori arrivano però dalle staffette. Nei quarti di finale la squadra femminile composta da Fontana, Mascitto, Arianna Valcepina (Fiamme Gialle) e Martina Valcepina (Fiamme Gialle) chiude seconda sul traguardo in 4’05″361 dietro la Cina, ottenendo così un posto in semifinale. Stesso destino, ma con il brivido, per gli uomini. Pietro Sighel è infatti determinante con il sorpasso all’ultima curva e un fotofinish vincente per pochi centimetri che regalano la qualificazione al quartetto azzurro completato da Spechenhauser, Andrea Cassinelli (Fiamme Gialle) e Tommaso Dotti (Fiamme Oro) grazie al secondo posto alle spalle della Russia.

Domani terza giornata di gare con in programma le finali dei 500 e dei 1500 metri oltre alle semifinali delle staffette. Gare disponibili in streaming sul canale Youtube dell’International Skating Union.

