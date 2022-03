Che l’Italia vada a meno di 7 secondi o a più di 300 km orari in pista, non fa evidentemente differenza. Perché alla fine il trionfo arriva sempre. Che sia nell’atletica, come nella Formula Uno, il regno della velocità premia il Bel Paese. E lo fa in questo storico week end, che riprende la coda di successi dello sport italiano, di cui il vagone di medaglie comincia nell’estate del 2021. Prosegue allora la leggenda italiana, che si fa padrona dello sport mondiale.

Se Marcell Jacobs finisce i suoi Mondiali Indoor di atletica e conquista la storica medaglia d’oro nei 60 metri a 6”41 con record europeo in tasca (leggi qui), insieme al nuovo primato italiano, la Ferrari in Bahrain da ragione alle attese che erano state create nelle libere prime e poi nelle qualifiche (leggi qui). il Gran Premio odierno ha regalato una doppietta storica al Gran Premio. Charles Leclerc vince la gara davanti al campione mondiale in carica Max Verstappen e condivide il podio con Carlos Sainz, che si prende la seconda posizione (leggi qui). Premia il lavoro dei meccanici e degli ingegneri, iniziato con il progetto motoristico lo scorso anno. Sembra la metafora di quanto sta accadendo a Jacobs. Anche l’azzurro ha iniziato il suo percorso nella primavera di un anno fa. Le prime gare nei 60 metri e poi l’exploit agli Europei Indoor dove Marcell ha siglato il tempo di 6”47 nei 60 metri, record italiano tutto suo e medaglia d’oro continentale, poi migliorato ai recenti Mondiali di Belgrado, con la semifinale di 6”45. Un crono temporaneo che poi ha trovato record definitivo in finale. E’ proseguito il grande anno del campione olimpico che si è fatto Re dei 100 metri a Tokyo, concludendo un 2021 straordinario. E se lo stesso Jacobs intanto si prende il suo Mondiale al chiuso nel 2022, aspettando quello all’aperto di Eugene a luglio, la Ferrari il suo di Mondiale l’ha appena cominciato e si prende già i primo punti preziosi in classifica per puntare al sogno più grande.

Foto 2 di 2



Due storie simili e parallele di velocità e di glorie (a cui si affianca anche l’Italrugby che ha storicamente vinto al Sei Nazioni Mondiale). E se l’Italia festeggiasse due titoli mondiali a novembre? Non solo il termine della Formula Uno in quel periodo, con lo sperato successo della Rossa di Maranello, ma anche l’Italia di Mancini in Qatar ai Mondiali di calcio (aspettando i play off di qualifica). Si uniscono le storie sportive dei campioni e l’Italia è sempre al centro dei destini d’oro.

Intanto è Jacobs il compagno di avventura della Ferrari nel week end che apre alla primavera del 2022. Due successi che arricchiscono un avvincente Made in Italy.

(fotoMarcellJacobs@Colombo/Fidal)

(fotoFestaFerrari@TwitterF1)

