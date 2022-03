Nuoto di fondo, Acerenza e Paltrinieri sul podio della Coppa Len

Una dieci chilometri dal sapore olimpico per cominciare la stagione. A Eilat, in Israele, riparte il circuito della Coppa Len di fondo subito griffato dall’ungherese vice campione olimpico Kristóf Rasovszky e dalla brasiliana oro a cinque cerchi Ana Marcela Cunha.

Azzurri comunque protagonisti: tra i maschi secondo è Domenico Acerenza (Fiamme Oro / CC Napoli) in 1h55’35″5 davanti all’olimpionico della vasca e bronzo olimpico in acque libere, nonché compagno di allenamenti, Gregorio Paltrinieri (Fiamme Oro / Coopernuoto), terzo in 1h55’37″2. Quarto il francese bicampione mondiale e bronzo olimpico a Rio Marc Antoine Olivier (1h55’40″2), che precede gli altri azzurri Mario Sanzullo (Fiamme Oro / CC Napoli), quinto in 1h55’50″8, e Marcello Guidi (Fiamme Oro / CC Napoli) sesto in 1h55’51″4 divisi da una bracciata. Rasovszky, peraltro campione mondiale in carica della 5 km a Gwangju, è il più lesto nel finale chiudendo in 1h55’35″2.

Tra le donne fa il vuoto la trentenne di Salvador de Bahia, Ana Marcela Cunha, che stacca tutte e se ne va in solitaria toccando in 2h06’01″3. L’infinita verdeoro dalla chioma variopinta, già cinque volte campionessa iridata, sgrana il gruppone che arriva alla spicciolata: seconda la transalpina, campionessa mondiale della staffetta 5 km a Budapest 2017, Oceane Cassignol (2h07’22″7), davanti all’azzurra Ginevra Taddeucci ((Fiamme Oro / CC Napoli) in 2h07’24″9. Poi Giulia Gabbrielleschi (Fiamme Oro / Nuotatori Pistoiesi), quinta, in 2h07’31″5, mezzo secondo davanti a Barbara Pozzobon (Fiamme Oro / Hydros), sesta.

Alla gara hanno partecipato 40 maschi e 35 femmine su un circuito di 1.66 km da ripetere sei volte con una temperatura a +20.5. Mancava tra i big solo il tedesco olimpionico della distanza Florian Wellbrock. Prossima tappa del circuito in casa a Piombino il 13 maggio. (federnuoto.it)

(foto@DeepBlueMedia/Federnuoto)

Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport