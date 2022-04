Ostia – Non sono stati ricevuti da nessuno i tanti pendolari che, nel primo pomeriggio di martedì 5 aprile, si sono dati appuntamento in piazza del Campidoglio per protestare contro le condizioni della Roma-Lido, il cui servizio è attualmente ridotto all’osso (leggi qui).

Organizzata dal Comitato pendolari della Roma-Lido (leggi qui), l’assemblea pubblica è durata diverse ore, ma né il sindaco Gualtieri né l’assessore ai Trasporti Patanè si sono fatti vedere: uno sgarbo che non ha fatto altro che alimentare il malcontento degli utenti del servizio, recentemente venduto dal Comune alla Regione (leggi qui).

“Questa situazione è inaccettabile – ha tuonato in piazza Maurizio Messina, presidente del comitato -. Siamo qui in Campidoglio perché ricordiamo che qualcuno, in campagna elettorale, parlava della ‘città dei quindici minuti’: peccato però che siano 15 anni che aspettiamo e non vediamo niente”.

Quelle raccontate da Gualtieri, hanno attaccato i pendolari, “sono barzellette a cui non deve credere nessuno: noi – hanno chiarito – crediamo solo ai fatti”.

Intanto, Atac ha annunciato la riapertura, a partire dal 9 aprile, delle stazioni di Piramide-Porta San Paolo e Basilica San Paolo, chiuse da novembre: ciò sarà possibile – ha spiegato l’azienda capitolina – grazie al rientro in esercizio di un treno, che porterà il numero totale dei convogli a disposizione della Roma-Lido a cinque.

