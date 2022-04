Roma-Lido, i pendolari scrivono a Gualtieri: “Rischiamo il collasso anche con i nuovi treni”

Ostia – Non si arrendono i passeggeri della Roma-Lido, la linea che collega Ostia al centro della città. Il Comitato pendolari ha infatti deciso di chiedere un incontro al sindaco Roberto Gualtieri.

E l’hanno fatto con una lunga missiva indirizzata al primo cittadino, in cui spiegano le attuali condizioni della ferrovia e i rischi che potrebbe correre in futuro, anche dopo l’arrivo dei nuovi treni promessi dalla Regione (leggi qui): “I treni – scrivono – sono vecchi o molto mal tenuti e in buona parte inaffidabili. La Regione Lazio, corresponsabile del degrado della linea, si è decisa finalmente a ordinare treni nuovi sia per la Roma-Lido che per la Roma Civita Castellana Viterbo e la gara, bandita a febbraio 2018, ha visto la sua aggiudicazione a novembre 2021; la firma del primo contratto attuativo solo a gennaio 2022. Quattro anni per la sola gara!“.

“Il primo dei cinque treni – continuano gli utenti del “trenino” – sarà fruibile dai cittadini solo a partire dalla fine del 2024, cioè per il Giubileo. Gli altri seguiranno nel corso dell’anno. I tempi delle revisioni generali dei treni in servizio sono anch’essi non trascurabili, dell’ordine di 7 – 8 mesi ciascuno e le attività sono sequenziali, quindi un treno va e uno torna. In sintesi la situazione treni è un’emergenza e resterà tale fino all’arrivo dei treni nuovi. Stiamo parlando – sottolineano – di due anni e mezzo. Il rischio è che quando arriveranno i nuovi convogli, nel frattempo l’attuale parco treni, spremuto fino all’inverosimile, non sia più disponibile, allontanando sine die la soluzione della crisi della Roma-Lido”.

Per questi motivi, i pendolari hanno chiesto di poter essere ricevuti in Campidoglio: “Ci aspettiamo da lei un gesto di coerenza fra i suoi programmi elettorali e le azioni concrete – spiegano -. La scelta è squisitamente politica, non amministrativa: si tratta di decidere se gli abitanti del quadrante sud ovest di Roma (circa 400.000) possano ricevere un gesto di attenzione dalla nuova amministrazione, che rivendica discontinuità col passato, oppure se si continuerà a ignorare le esigenze basiche dei cittadini, in continuità col passato e in nome di non sappiamo bene cosa”.

