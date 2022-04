Coppa del mondo di ritmica, le Farfalle azzurre a Baku per conquistare il podio

Le Farfalle della squadra di ritmica stanno rollando i motori sulla pista di decollo. E’ tutto pronto per il volo inaugurale della stagione.

All’esordio in Coppa del Mondo a Baku, gli avieri dell’Aeronautica Militare, Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Martina Santanderea, Daniela Mogurean e Laura Paris dispiegano le ali pronte ad atterrare sulla pedana della MGA, la Milli Gimnastika Arenasi, l’impianto azero che ospiterà nel fine settimana la quarta tappa del Circuito FIG della World Cup 2022.

Obiettivo stupire, con i nuovi esercizi creati da Emanuela Maccarani, quello con i nastri e le palle, un vero e proprio omaggio agli sport olimpici, montato sulle note evocative di “Mercy in Darkness” di Two Steps From Hell & Thomas Bergersen, e l’altro con i cinque cerchi, sulle battute ritmate di “They don’t care about Us” del re del pop Michael Jackson. Con loro ci saranno le due individualiste di Fabriano: il commilitone del Gruppo Sportivo di Vigna di Valle Milena Baldassarri e l’agente delle Fiamme Oro della Polizia di Stato Sofia Raffaeli, che avevamo già visto assieme in Bulgaria. La delegazione, guidata sulle rive del caspio dalla stessa DTN, si completa con le tecniche Olga Tishina e Julieta Cantaluppi, l’ufficiale di gara Emanuela Agnolucci e la fisioterapista Carlotta Mauri.

Le finali di specialità di domenica 24 aprile saranno trasmesse in diretta dalle ore 10.00 del mattino su La7d (canale 29 DTT), e in simulcast su www.La7.it/FIGworldcup con la telecronaca di Ilaria Brugnotti e il commento tecnico di Marta Pagnini.

(foto@FabrizioCarabelli)

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.