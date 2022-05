Mondiali Femminili di pugilato, Testa: “Carica più che mai, per la nuova sfida”

Inizierà domani 6 maggio il Mondiale Femminile di pugilato ad Istanbul. Ci saranno 84 nazioni e 394 atlete sul ring. Punterà al titolo anche Irma Testa, bronzo olimpico nei pesi piuma a Tokyo. potrebbe essere la prima medaglia iridata della sua carriera, per l’azzurra che ha rivoluzionato il mondo della boxe, dando speranza e sogni a tantissime ragazze appassionate della disciplina.

Emozionata l’azzurra per la nuova competizione che la vede protagonista: “Mi sento in forma, concentrata e carica più che mai per questa nuova sfida. Non vedo l’ora di salire sul ring e poter iniziare a volare come una farfalla!”. Lo scrive sulla sua pagina ufficiale Facebook a poche dall’inizio della kermesse.

(foto@IrmaTestaFacebook)

