Tennis, buona la prima per Fognini: esordio vincente agli Internazionali

Roma – Fabio Fognini supera il primo turno degli Internazionali di Roma battendo l’austriaco Dominic Thiem in un’ora e 51 minuti con il punteggio di 6-4, 7-6.

Presente sugli spalti a tifare per il tennista ligure anche il capitano della Lazio, Ciro Immobile. Fognini affronterà al secondo turno il vincente tra Jannik Sinner e Pedro Martinez. (Ansa).

SportMediaset riporta: “Sempre bello vincere qui a Roma”.

