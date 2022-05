Pugilato, De Carolis è campione Wbo alla Milano Boxing Night

Milano – Al Milano Boxing Night ha vinto Giovanni De Carolis. Si è imposto uno dei pugili più forti dei ring azzurri e lo ha fatto per KO al quinto round sul campione mondiale Daniele Scardina. Un derby italiano vinto con tenacia e talento da parte di Giovanni che ha strappato la cintura intercontinentale Wbo dei supermedi.

Per la gara femminile, Marcia Cecchi ha perso con la spagnola Maria Romero, che ha così ottenuto il titolo europeo dei Supergallo.

(foto@FederazionePugilisticaItaliana-Facebook)

