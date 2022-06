Straordinaria doppietta mondiale nella 10 km di fondo: Paltrinieri oro e Acerenza argento

Budapest – Italia leggenda. Paltrinieri leggenda e Acerenza leggenda. Il Mondiale di Budapest sarà ricordato per sempre nella storia del nuoto azzurro. Poco fa Greg ha conquistato il titolo mondiale nel fondo delle acque libere della storia italiana. nella 10 km Paltrinieri è il Re. E Mimmo Acerenza è il vice re mondiale con prima medaglia iridata in bacheca personale. E quest’ultima è arrivata nella splendida Budapest nel Lupa Lake che si è tinto di tricolore. Primo e secondo sul podio mondiale, mai accaduto prima.

Una bella gara di strategia perfetta e con rifornimento ottimo e cronometrato al secondo. Felici gli azzurri ai microfoni di Raisport: “Un sogno, la cosa più bella primo e secondo – dichiara Paltrinieri – mi sentivo a casa, sentivo che Mimmo era dietro di me. La strategia era lasciar fare per più di metà gara mi sento sempre bene. Sul podio insieme.. è stupendo. Ci siamo allenati per tanti anni insieme”.

“Torno con 4 medaglie a casa. Bottino completo”. Paltrinieri ha vinto l’oro nei 1500 stile libero tornando Re di specialità, insieme al bronzo nella staffetta mista della 4×1500 nel fondo, con l’argento nei 5 km e poi ecco l’oro spettacolare nella 10 km.

“Ero convinto di fare bene, mi sto allenando bene ed è tutto perfetto – sottolinea Greg – volevo fare ancora qualcosa e ci sono riuscito. Ti prepari e ti preoccupi, poi ecco il successo. Dopo il quarto posto negli 800 stile pensavo zero medaglie, forse dovevo solo rompere il ghiaccio per capire i miei limiti. Riposo e poi in casa agli Europei di divertiamo”.

La storia si è inchinata anche di fronte a Domenico Acerenza. L’azzurro si piazza secondo e per la prima volta in carriera sale sul podio iridato: “Solo al settimo cielo, ho lavorato tanto per questo. Svegliatemi perché sto sognando. Sentivo di avere tante energie ed ero super lucido, allo sprint finale mi sono messo nella buona posizione”. “Vogliosi e determinati – aggiunge su Raisport – ogni allenamento è una gara. Siamo superamici e ci fidiano reciprocamente”.

Foto di Giorgio Perottino / Andrea Staccioli DBM

