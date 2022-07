Europei di nuoto a Roma, Paltrinieri: “Sarà un duello con i migliori al mondo”

Roma – Il simbolo del nuoto italiano e mondiale in Campidoglio, presente alla conferenza stampa di presentazione dei prossimi Europei di nuoto a Roma, che si svolgeranno dall’11 al 21 agosto nella Capitale.

Paltrinieri è tra gli azzurri più attesi e sarà tra i protagonisti dell’evento. Emozionato e voglioso di gareggiare Greg lo dichiara alla stampa: “Le quote degli scommettitori? Spero siano leggermente più basse, ma gli avversari saranno fortissimi, non vorrei sminuire la gara”.

“Il record del mondo nei 1500 arriverà? – prosegue Paltrinieri – non lo so, io gareggio per vincere, quella è sempre stata la mia priorità. Ci sono avversari forti, quasi tutti i migliori nel fondo sono europei”. Greg però avrà “tutto il tifo a favore, e questa cosa mi gasa. Gareggiare nella vasca del Foro Italico, dove ho nuotato per dieci anni, è la cosa più bella del mondo. Non vedo l’ora di cominciare”.

L’azzurro gareggerà nel mezzofondo allo Stadio del Nuoto e poi nelle gare in acque libere a Ostia. L’obiettivo è l’oro.

(foto@DeepBlueMedia)

