Test sui 100 metri per Jacobs: prima dei Mondiali l’obiettivo è stupire

Il campione olimpico Marcell Jacobs e due delle azzurre più in forma del momento: Elena Vallortigara e Ayomide Folorunso.

Stoccolma è l’ultima tappa di Diamond League prima dei Mondiali di Eugene, la rampa di lancio per tre azzurri verso l’appuntamento più atteso dell’anno. Giovedì sera il Bauhaus-Galan riporta in pista l’oro di Tokyo dei 100 metri, a cinque giorni dal 10.12 degli Assoluti di Rieti (dopo il 10.17 della batteria) con cui rientrava dall’infortunio muscolare. È il test finale prima della partenza per l’Oregon dove è atteso dalle batterie nella giornata inaugurale del 15 luglio.

L’azzurro delle Fiamme Oro sarà in pista alle 20.15 nella capitale svedese, opposto ad avversari di buon livello, ma non di primissima fascia: tra loro, l’unico in grado di scendere sotto i dieci secondi in questa stagione è il britannico Reece Prescod (9.93). Corsie anche per il sudafricano quarto a Tokyo Akani Simbine, i francesi Jimmy Vicaut e Mouhamadou Fall, il cingalese di Roma Yupun Abeykoon (Nissolino Sport), l’australiano che ha corso fuori gara a Rieti, Rohan Browning, lo svedese Henrik Larsson. Per lo sprinter allenato da Paolo Camossi è un ritorno sul rettilineo dello stadio Olimpico di Stoccolma che lo vide al secondo posto nella scorsa stagione con il crono di 10.05 alle spalle di Ronnie Baker, prima della trionfale spedizione in Giappone. Ritrovare le sensazioni dei giorni migliori: questo è l’obiettivo a due settimane da Eugene.

Diretta Tv – Il meeting di Stoccolma, ottava tappa della Wanda Diamond League, sarà trasmesso in diretta tv giovedì 30 giugno su Rai 3 e su Sky Sport Action dalle 20 alle 22. (fidal.it)(foto@Colombo/Fidal)

