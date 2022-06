Atletica, Jacobs non corre a Stoccolma: la nota di coach Camossi

Stoccolma – Ultim’ora da Stoccolma, a scopo precauzionale il campione olimpico dei 100 e della staffetta 4×100 Marcell Jacobs non gareggerà nel meeting di stasera della Wanda Diamond League, dove era atteso nei 100 metri per l’ultimo impegno agonistico prima della partenza per i Mondiali di Eugene.

Secondo quanto si apprende dal tecnico Paolo Camossi, la scelta dello sprinter azzurro delle Fiamme Oro è motivata da ragioni di cautela dopo un consulto con il proprio staff. “Da ieri, dopo l’allenamento, Marcell avverte un fastidio al gluteo – le parole di Camossi – Anche stamattina abbiamo valutato la situazione ma il suo corpo dà segnali di fastidio. A quindici giorni dai Mondiali non possiamo prenderci il rischio di correre stasera”. (fidal.it)(foto@Colombo/Fidal)

