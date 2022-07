Classifica Atp di tennis: Sinner è decimo ed è il primo tra gli italiani

Jannik Sinner è tornato nella top-10 della classifica maschile ma, soprattutto, è il nuovo numero 1 d’Italia. Il 20enne di Sesto Pusteria è reduce dall’ottima prestazione nei quarti di finale di Wimbledon in cui ha più che spaventato il futuro campione (per la settima volta) Novak Djokovic e, a seguito del nuovo aggiornamento da parte dell’ATP al termine delle due settimane dedicate allo Slam britannico, è rientrato nell’élite del tennis mondiale. Sinner si posiziona, infatti, questa settimana nell’ultimo gradino disponibile (che aveva abbandonato lo scorso 7 marzo) tornando così in quella top-10 conquistata per la prima volta nel novembre 2021.

Il balzo operato dall’altoatesino significa anche che dopo quasi tre anni ininterrotti Matteo Berrettini non è più il leader della classifica interna ai colori azzurri. Il 26enne romano è scivolato questa settimana dalla posizione n. 11 alla n. 15 a causa della sottrazione dei 1200 punti guadagnati con la storica finale giocata nella scorsa edizione di Wimbledon. La scelta da parte dell’AELTC di non ammettere al torneo i tennisti russi e bielorussi (a causa del conflitto con l’Ucraina) ha scatenato la contromossa dell’ATP che ha deciso di non assegnare punti per questa edizione dello Slam britannico, danneggiando di fatto i giocatori che avevano ottenuto i risultati migliori nel 2021. Su tutti, insieme al campione della scorsa edizione Djokovic, anche Berrettini che non ha così potuto difendere i suddetti punti e ha subìto una doppia beffa non potendo neanche prendere partere al torneo a causa della positività al Covid-19 riscontrata il giorno in cui avrebbe dovuto debuttare contro Cristian Garìn.

Tra gli azzurri fuori dai primi 50 del mondo troviamo Lorenzo Sonego, che questa settimana ha sceso 9 gradini andando a posizionarsi al n. 63, subito prima di Fabio Fognini (64). Dopo di loro Lorenzo Musetti che, in attesa di fare il proprio esordio all’ATP 250 di Bastad, fa tre passi in avanti e si porta in 67esima posizione.

I migliori risultati in carriera in termini di classifica sono raggiunti questa settimana da Flavio Cobolli e Francesco Passaro. Il 20enne nativo di Firenze ha toccato per la prima volta la posizione n. 137 ed è reduce dai quarti di finale giocati al Challenger di Todi, dove invece il 21enne perugino si è spinto fino al penultimo atto sfiorando l’accesso alla quarta finale nel circuito in poco più di tre mesi. Passaro, che recentemente ha anche conquistato due ori nei Giochi del Mediterraneo di Orano (Algeria), continua a vedere concretizzato il suo ottimo momento anche nel ranking, operando un balzo in avanti di 29 postazioni che gli vale l’ingresso tra i primi 200 del mondo per la prima volta in carriera al n. 191.

Classifica Atp – Italiani in Top 200

10 Sinner, Jannik (ITA) +3 3.185 punti

15 Berrettini, Matteo (ITA) -4 2.280

63 Sonego, Lorenzo (ITA) -9 810

64 Fognini, Fabio (ITA) -1 806

67 Musetti, Lorenzo (ITA) +3 781

137 Cobolli, Flavio (ITA) +8 408

138 Travaglia, Stefano (ITA) +1 407

144 Agamenone, Franco (ITA) -1 393

147 Mager, Gianluca (ITA) -11 386

154 Cecchinato, Marco (ITA) + 12 363

164 Zeppieri, Giulio (ITA) +4 333

174 Nardi, Luca (ITA) +7 303

179 Seppi, Andreas (ITA) -17 294

182 Giannessi, Alessandro (ITA) +3 290

184 Pellegrino, Andrea (ITA) + 9 290

188 Bonadio, Riccardo (ITA) + 11 285

191 Passaro, Francesco (ITA) + 29 282

195 Arnaboldi, Andrea (ITA) -6 280

