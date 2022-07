Gran Premio di Francia, Leclerc esce di pista in testa: alla fine vince Verstappen

Testa coda fatale per la Ferrari di Charles Leclerc al diciannovesimo giro, che rischia di dire addio al titolo mondiale. Lo dice il pilota monegasco ai box a SkySport: “Tutta colpa mia, a fine torneo faremo i bilanci. Non posso permettermi questi errori”.

Intanto il Gran Premio di Francia è stato vinto da un grande Max Verstappen, campione del mondo, balzato in testa proprio con l’uscita di scena della Ferrari di Leclerc che comandava in pista. L’0landese porta a casa la settima vittoria al Mondiale di Formula Uno e ipoteca il doppio successo iridato.

Secondo Louis Hamilton e terzo Sergio Perez. Quinto è Sainz che ha fatto un grande gara e un sorpasso in curva straordinario su George Russel. Il pit stop lo ha costretto poi a ricominciare dalla settima posizione (con penalità di 5 secondi da scontare), quando era terzo.

(foto@ScuderiaFerrari-Twitter)

