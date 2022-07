Max Verstappen fa probabilmente la danza della pioggia, perché la Ferrari (che non teme comunque il bagnato) si prende anche la seconda sessione di libere. Carlos Sainz e Charles Leclerc sono davanti al campione del mondo della Red Bull: “Sarà dura battere le Rosse – ha detto l’olandese, come riporta SkySport – dovremo lavorare per avvicinarci, poi speriamo che il meteo possa darci una mano. Sull’asciutto non possiamo competere con loro, sul bagnato chissà… Le McLaren sembrano competitive, ma il nostro obiettivo principale è la Ferrari”.

E allora eccole le monoposto di Maranello, regnanti incontrastate delle gare della vigilia al Gran Premio d’Ungheria di domenica pomeriggio: “Mi sono sentito molto a mio agio con il bilanciamento nelle prime libere, però c’è sempre margine di miglioramento”. Sainz prosegue a dichiarare, a margine del test in pista, come riporta SkySport: “Abbiamo provato assetti diversi, un paio ci hanno fatto perdere un po’ di performances, ma sappiamo dove migliorare e possiamo tornare a essere competitivi come nelle FP1.

“E’ stata una buona giornata per provare condizioni diverse, abbiamo fugato qualche dubbio per il resto del weekend – sottolinea – è stato un venerdì interessante a livello di test, che ci servirà per dare il massimo della competitività alla macchina sia sabato che domenica”. Non è terminato l’esame per la Ferrari. Ancora è lontano evidentemente il Gran Premio, che sarà preceduto dalle qualifiche. I segnali di una futura o imminente pole position ci sono, ma può succedere di tutto. Intanto Leclerc non arretra di un centimetro dal suo pensiero. Il francese vuole punti per il Mondiale. E a margine delle seconde libere dice: “Domani nelle qualifiche dovrebbe piovere e dovremo essere sul pezzo per mettere le gomme nella giusta finestra. E’ sempre difficile farlo quando piove, quella dovrà essere la nostra priorità domani”.

“E’ stata una giornata molto positiva – sottolinea il monegasco – abbiamo cambiato tante cose sulla mia macchina. La prima sessione è stata più complicata, nella seconda abbiamo trovato l’assetto giusto. Penso che abbiamo fatto un buon lavoro per domenica”.

(foto@MaxVerstappen-Twitter)

