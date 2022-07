Ostia – “U mari sa manciò” (il mare se la mangiò) è stato questo l’intrigante titolo della seconda conferenza scientifico-divulgativa organizzata dalla Sezione Nazionale ANFI Atleti Fiamme Gialle, che si è svolta lunedì 25 luglio allo stabilimento “Venezia” di Ostia Lido, con un innegabile successo di partecipazione e di interesse da parte del pubblico presente.

Dopo la conferenza del Prof. Paolo Zeppilli su “Sport e Covid19” (leggi qui), il programma di iniziative culturali dell’associazione è proseguito con un tema di grande attualità e di vasto interesse, riguardante le problematiche delle coste italiane e dell’intero pianeta che vengono pian piano erose soprattutto dai risultati incontrollati delle attività umane. Sono stati presentati anche gli scenari che ci aspettano nel Mediterraneo e in Italia.

Foto 2 di 2



Per la fine di questo secolo, infatti, il livello del mare potrà aumentare di oltre 1 metro, cambiando le coste di tutto il pianeta. Il Relatore, già brillante atleta delle Fiamme Gialle nel salto con l’asta, è stato il dr. Marco Anzidei, Primo ricercatore dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.

L’introduzione ha visto protagonista un’altra ex Fiamma Gialla di grande prestigio l’Ammiraglio Giovanni Pettorino già Comandate Generale delle Capitanerie di Porto e della Guardia Costiera, che è stato un ottimo atleta nella specialità della marcia.

Ospite d’Onore Il popolare atleta olimpico delle Fiamme Gialle Fabrizio Donato – medaglia di bronzo nel salto triplo alle Olimpiadi di Londra.

L’evento si è poi concluso con una cena conviviale che ha contribuito a rafforzare l’amicizia e il legame di simpatia tra gli ex atleti di varie epoche e discipline sportive.

(foto@FiammeGialle)

